Про це сказано у відповіді Міністерства енергетики на запит щодо забезпечення населення приладами обліку газу.
Дивися повний текст Міненерго: споживачі без газових лічильників будуть відключені від газопостачання.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 26 лип, 2021 18:21
Міненерго: споживачі без газових лічильників будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міненерго: споживачі без газових лічильників будуть відключені від газопостачання.
Додано: Пон 26 лип, 2021 18:21
Это мега LOL)) При том что потребителей должны обеспечить счетчиками ...
Додано: Пон 26 лип, 2021 19:23
облГАЗи ігнорують закон, відмовляючи у встановленні лічильника газу...
Додано: Пон 26 лип, 2021 20:12
Re: Міненерго: споживачі без газових лічильників будуть...
Не переймайтесь то з 2023
|