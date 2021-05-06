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«Метінвест» купує майновий
комплекс збанкрутілого...

«Метінвест» купує майновий комплекс збанкрутілого...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 23:54

«Метінвест» купує майновий комплекс збанкрутілого...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "ProZorro.Продажі".

Дивися повний текст «Метінвест» купує майновий комплекс збанкрутілого Дніпровського меткомбінату.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 23:54

Когдато криворожсталь забрали от уродливого покупателя и продали в пять раз дороже)) не за годовую прибыль))) но уродливый исправился и перед аукционом купил у дмк доменную печь какойто трансформатор наверно то без чего завод тупые индусы не купят а сбу как всегда наливайку штормит.
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