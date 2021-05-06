Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані "ProZorro.Продажі".
Дивися повний текст «Метінвест» купує майновий комплекс збанкрутілого Дніпровського меткомбінату.
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Додано: Пон 26 лип, 2021 23:54
«Метінвест» купує майновий комплекс збанкрутілого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Метінвест» купує майновий комплекс збанкрутілого Дніпровського меткомбінату.
Додано: Пон 26 лип, 2021 23:54
Когдато криворожсталь забрали от уродливого покупателя и продали в пять раз дороже)) не за годовую прибыль))) но уродливый исправился и перед аукционом купил у дмк доменную печь какойто трансформатор наверно то без чего завод тупые индусы не купят а сбу как всегда наливайку штормит.
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