Про це йдеться в звіті з торгівлі ЄС.
Дивися повний текст Експорт сільськогосптоварів до ЄС: Україна на четвертій позиції.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 08:08
Експорт сільськогосптоварів до ЄС: Україна на четвертій...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експорт сільськогосптоварів до ЄС: Україна на четвертій позиції.
Додано: Вів 27 лип, 2021 08:15
Себя накормить не можем! Цены выше чем в Польше в два раза на ту продукцию, которую в ЕС экспортируем. Дожили!
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