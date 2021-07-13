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Експорт сільськогосптоварів
до ЄС: Україна на четвертій...

Експорт сільськогосптоварів до ЄС: Україна на четвертій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:08

Експорт сільськогосптоварів до ЄС: Україна на четвертій...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться в звіті з торгівлі ЄС.

Дивися повний текст Експорт сільськогосптоварів до ЄС: Україна на четвертій позиції.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 08:15

Себя накормить не можем! Цены выше чем в Польше в два раза на ту продукцию, которую в ЕС экспортируем. Дожили!
escape2015
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Модератори: Ірина_, Модератор

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