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У комп’ютерах Mac найближчим
часом може з’явитися...

У комп’ютерах Mac найближчим часом може з’явитися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 09:21

У комп’ютерах Mac найближчим часом може з’явитися...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Apple планує впровадити систему сканерів Face ID у свої комп’ютери Mac.

Дивися повний текст У комп’ютерах Mac найближчим часом може з’явитися система Face ID.
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