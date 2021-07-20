Компанія Apple планує впровадити систему сканерів Face ID у свої комп’ютери Mac.
Дивися повний текст У комп’ютерах Mac найближчим часом може з’явитися система Face ID.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 09:21
У комп’ютерах Mac найближчим часом може з’явитися...
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Дивися повний текст У комп’ютерах Mac найближчим часом може з’явитися система Face ID.
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