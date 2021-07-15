Згідно з рекомендацією Ради ЄС одна за одною європейські країни почали відкриватися для всіх типів подорожей українців.
Дивися повний текст Українці вже можуть поїхати в 14 країн Європи.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 11:16
Українці вже можуть поїхати в 14 країн Європи
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці вже можуть поїхати в 14 країн Європи.
Додано: Вів 27 лип, 2021 11:16
Конечно могут поехать, в чем вопрос...
А вопрос в условиях въезда!
Пока еще не тенденция, но информация к размышлению:
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