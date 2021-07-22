Монета розпочинає ряд монет «Чорнобиль. Відродження».
Дивися повний текст Нацбанк присвятив монету коню Пржевальського (фото).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лип, 2021 12:28
Нацбанк присвятив монету коню Пржевальського (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нацбанк присвятив монету коню Пржевальського (фото).
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|