RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нацбанк присвятив монету
коню Пржевальського (фото)

Нацбанк присвятив монету коню Пржевальського (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:28

Нацбанк присвятив монету коню Пржевальського (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Монета розпочинає ряд монет «Чорнобиль. Відродження».

Дивися повний текст Нацбанк присвятив монету коню Пржевальського (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94688
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:28

Ждём монету "Собака Баскервилей" :)
avk
 
Повідомлень: 879
З нами з: 20.03.10
Подякував: 55 раз.
Подякували: 106 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:59

Колыла!!! Кобыла...
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Який вигляд матиме новий Chery QQ (фото)
R2 » Нед 25 лип, 2021 10:42
1 122
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лип, 2021 10:42
Джон
Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
R2 » Чет 22 лип, 2021 14:25
2 173
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лип, 2021 15:40
l4567
Новий Kia Sportage представили офіційно (фото, відео)
R2 » Сер 07 лип, 2021 16:03
1 172
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 16:04
egor6508

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (518)
27.07.2021 14:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.