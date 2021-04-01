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Наприкінці тижня курс долара
здивує українців - ICU

Наприкінці тижня курс долара здивує українців - ICU
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:53

Наприкінці тижня курс долара здивує українців - ICU

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у фінансовому тижневику групи ICU.

Дивися повний текст Наприкінці тижня курс долара здивує українців - ICU.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:53

А в конце года? Шо нам делоть?
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