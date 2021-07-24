RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Держборг України за місяць
зріс на 1 млрд доларів

Держборг України за місяць зріс на 1 млрд доларів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:54

Держборг України за місяць зріс на 1 млрд доларів

Пропонуємо до обговорення:
Державний і гарантований державою борг України станом на 30 червня 2021 року склав 2 514,36 млрд гривень. У доларовому еквіваленті борг досяг 92,52 млрд доларів.

Дивися повний текст Держборг України за місяць зріс на 1 млрд доларів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94688
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:54

Олег Соскин будет в шоке.
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 69
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Bitcoin зріс на понад 12% через Amazon та Twitter
R2 » Пон 26 лип, 2021 15:07
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 15:07
bob2019
До $5 тисяч на місяць: які заробітчани затребувані в Польщі
R2 » П'ят 23 лип, 2021 12:39
8 873
Переглянути останнє повідомлення
Суб 24 лип, 2021 09:33
cohan
Підприємства Мінекономіки отримали майже 12 млрд грн...
R2 » П'ят 23 лип, 2021 16:51
1 100
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 лип, 2021 16:52
livs375

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (518)
27.07.2021 14:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.