Державний і гарантований державою борг України станом на 30 червня 2021 року склав 2 514,36 млрд гривень. У доларовому еквіваленті борг досяг 92,52 млрд доларів.
Дивися повний текст Держборг України за місяць зріс на 1 млрд доларів.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:54
Держборг України за місяць зріс на 1 млрд доларів
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Дивися повний текст Держборг України за місяць зріс на 1 млрд доларів.
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