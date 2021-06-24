Казахський фінтех Kaspi.kz купує Portmone. Про цю угоду компанія повідомила у звіті для інвесторів за II квартал.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:55
Казахський фінтех купує Portmone
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Дивися повний текст Казахський фінтех купує Portmone.
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