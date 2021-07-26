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Українці збільшили
вклади в банках

Українці збільшили вклади в банках
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:58

Українці збільшили вклади в банках

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 липня 2021 року загальна сума вкладів склала 629,4 млрд грн.

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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 12:59

Больше инвестить некуда - тока 7-8% годовых. Это надолго.
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