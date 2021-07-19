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До 16,99 грн. Тарифи на газ у
серпні у різних постачальників

До 16,99 грн. Тарифи на газ у серпні у різних постачальників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:12

До 16,99 грн. Тарифи на газ у серпні у різних постачальників

Пропонуємо до обговорення:
У серпні блакитне паливо населенню коштуватиме від 7,99 до 16,99 гривні за кубометр.

Дивися повний текст До 16,99 грн. Тарифи на газ у серпні у різних постачальників.
R2
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Зимой будет прямо как в Великобритании - народ будет понемногу замерзать насмерть.
wild2006
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:29

Re: До 16,99 грн. Тарифи на газ у серпні у різних постачальн

Спасибо зедебилам за их политику.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 13:30

R2
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sopkotomhu
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