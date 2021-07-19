У серпні блакитне паливо населенню коштуватиме від 7,99 до 16,99 гривні за кубометр.
Дивися повний текст До 16,99 грн. Тарифи на газ у серпні у різних постачальників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лип, 2021 13:12
До 16,99 грн. Тарифи на газ у серпні у різних постачальників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст До 16,99 грн. Тарифи на газ у серпні у різних постачальників.
Додано: Вів 27 лип, 2021 13:12
Зимой будет прямо как в Великобритании - народ будет понемногу замерзать насмерть.
Додано: Вів 27 лип, 2021 13:29
Re: До 16,99 грн. Тарифи на газ у серпні у різних постачальн
Спасибо зедебилам за их политику.
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 7 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|