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Нотаріуси відмовляються
здійснювати угоди з землею, —...

Нотаріуси відмовляються здійснювати угоди з землею, —...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:02

Нотаріуси відмовляються здійснювати угоди з землею, —...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Дмитро Дубілет, співзасновник профільного онлайн-сервісу Dobrozem.

Дивися повний текст Нотаріуси відмовляються здійснювати угоди з землею, — Дубілет.
R2
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