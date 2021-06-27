Максимальна вартість сягатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр.
Дивися повний текст Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду платними дорогами.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:39
Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду платними дорогами.
Додано: Вів 27 лип, 2021 14:47
Не понятна привязка оплаты за проезд к иностранной валюте.У нас,что в государстве нет своей валюты?Если привязываете к европейским деньгам оплату за проезд тогда нужно и заработную плату украинцев привязать к европейским.
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:00
не зрозуміла не валюта, а те що мова про вже існуючи дороги, які були побудовані за кошти бюджету, тобто наші з вами. зелені шмарклі явно нариваються...
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