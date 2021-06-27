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Мінінфраструктури назвало
орієнтовну вартість проїзду...

Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:39

Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду...

Пропонуємо до обговорення:
Максимальна вартість сягатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр.

Дивися повний текст Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду платними дорогами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:39

Для начала не плохо было бы построить эти платные автобаны.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:47

Не понятна привязка оплаты за проезд к иностранной валюте.У нас,что в государстве нет своей валюты?Если привязываете к европейским деньгам оплату за проезд тогда нужно и заработную плату украинцев привязать к европейским.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:00

не зрозуміла не валюта, а те що мова про вже існуючи дороги, які були побудовані за кошти бюджету, тобто наші з вами. зелені шмарклі явно нариваються...
ruslan42212
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