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Мінінфраструктури назвало
орієнтовну вартість проїзду...

Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:39

Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду...

Пропонуємо до обговорення:
Максимальна вартість сягатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр.

Дивися повний текст Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду платними дорогами.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:39

Для начала не плохо было бы построить эти платные автобаны.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 14:47

Не понятна привязка оплаты за проезд к иностранной валюте.У нас,что в государстве нет своей валюты?Если привязываете к европейским деньгам оплату за проезд тогда нужно и заработную плату украинцев привязать к европейским.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:00

не зрозуміла не валюта, а те що мова про вже існуючи дороги, які були побудовані за кошти бюджету, тобто наші з вами. зелені шмарклі явно нариваються...
ruslan42212
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 17:20

  sena_2008atp написав:Если привязываете к европейским деньгам оплату за проезд тогда нужно и заработную плату украинцев привязать к европейским.

А есть основания считать, что у тех, кто будет бабло косить, зарплата не в евро? :wink:
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 17:46

M-06 – Киев-Житомир-Ровно; Це ж Частина Київ Чоп, там з нвоого тільки Рівненська і Житомирська обїзні
zenukua1992
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 17:57

Платные могут быть только новые дороги, без участия бюджетных средств.
Каким боком сюда пытаются привлечь существующие? Я сомневаюсь что за существующие будут платить, перекроют и всё.
egor6508
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 07:42

  sena_2008atp написав:Не понятна привязка оплаты за проезд к иностранной валюте.У нас,что в государстве нет своей валюты?Если привязываете к европейским деньгам оплату за проезд тогда нужно и заработную плату украинцев привязать к европейским.


злотый же привязан
но он, конечно, по настоящему привязан, колебается вместе с линией партии против доллара
а не просто в расчетах цен
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 07:59

  sena_2008atp написав:Не понятна привязка оплаты за проезд к иностранной валюте.У нас,что в государстве нет своей валюты?Если привязываете к европейским деньгам оплату за проезд тогда нужно и заработную плату украинцев привязать к европейским.

наверное, рассчитывают на то, что к моменту постройки этих дорого, мы уже будем в Евросоюзе :D
Вадим Жураковский
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