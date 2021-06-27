Максимальна вартість сягатиме від 0,023 до 0,133 євро за кілометр.
Дивися повний текст Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду платними дорогами.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 14:39
Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду платними дорогами.
Додано: Вів 27 лип, 2021 14:47
Не понятна привязка оплаты за проезд к иностранной валюте.У нас,что в государстве нет своей валюты?Если привязываете к европейским деньгам оплату за проезд тогда нужно и заработную плату украинцев привязать к европейским.
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:00
не зрозуміла не валюта, а те що мова про вже існуючи дороги, які були побудовані за кошти бюджету, тобто наші з вами. зелені шмарклі явно нариваються...
Додано: Вів 27 лип, 2021 17:20
Додано: Вів 27 лип, 2021 17:46
M-06 – Киев-Житомир-Ровно; Це ж Частина Київ Чоп, там з нвоого тільки Рівненська і Житомирська обїзні
Додано: Вів 27 лип, 2021 17:57
Платные могут быть только новые дороги, без участия бюджетных средств.
Каким боком сюда пытаются привлечь существующие? Я сомневаюсь что за существующие будут платить, перекроют и всё.
Додано: Сер 28 лип, 2021 07:42
злотый же привязан
но он, конечно, по настоящему привязан, колебается вместе с линией партии против доллара
а не просто в расчетах цен
Додано: Сер 28 лип, 2021 07:59
наверное, рассчитывают на то, что к моменту постройки этих дорого, мы уже будем в Евросоюзе
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