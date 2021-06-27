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Мінінфраструктури назвало
орієнтовну вартість проїзду...

Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:12

Re: Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду...

  cohan написав:злотый же привязан
Вообще-то нет - курс не зафиксирован и постоянно меняется.
vitaliy_berdinskikh
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