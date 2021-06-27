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Мінінфраструктури назвало орієнтовну вартість проїзду...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лип, 2021 08:12
cohan написав:
злотый же привязан
Вообще-то нет - курс не зафиксирован и постоянно меняется.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:09
збс, харьков - запорожье и назад минимум 450 грн.
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asverba
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:32
Вообще попутались сволочи!!! За что мы тогда налоги платим? Это типа, извините, но я могу только делить бабки, которые дают на проекты :-) Пора на свалку эту власть
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petrenko_olvas
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:34
Пора уже Зеленскому к Януковичу ехать на ПМЖ!!! Только и знают, как содрать побольше, вместо того, чтобы работать!!!
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petrenko_olvas
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:34
petrenko_olvas написав:
За что мы тогда налоги платим?
За мясо на базаре тоже надо платить. Хотя казалось бы, ведь налоги уплачены.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:39
Про це повідомила заступниця
У вас ссылка вообще на другой сайт.
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vitaliy_berdinskikh
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:43
asverba написав:
збс, харьков - запорожье и назад минимум 450 грн.
Если за 200 гривен можно будет доехать до Запорожья за три часа вместо пяти как было - то почему и нет. Если кому двести гривен жалко то пусть едут по обычным дорогам стандартные пять-шесть часов.
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vitaliy_berdinskikh
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