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ІТ-спеціалістів

Зарплати українських ІТ-спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:11

Зарплати українських ІТ-спеціалістів

Пропонуємо до обговорення:
У літньому зарплатному опитуванні взяли участь 13 175 ІТ-спеціалістів з України.

Дивися повний текст Зарплати українських ІТ-спеціалістів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:11

IT-спеціаліст у загальноосвітній школі - тупо мінімалка )
навіть 2020 ковідний рік не довів, що це важлива посада...
тому здебільшого ці функції надалі покладають на вчителів інформатики

чому в міністерствах не роблять такі крос-обов'язки та мультипосадовість? скільки можна було б зекономити
Tamagoch
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