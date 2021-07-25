У літньому зарплатному опитуванні взяли участь 13 175 ІТ-спеціалістів з України.
Дивися повний текст Зарплати українських ІТ-спеціалістів.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:11
Зарплати українських ІТ-спеціалістів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати українських ІТ-спеціалістів.
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:11
IT-спеціаліст у загальноосвітній школі - тупо мінімалка )
навіть 2020 ковідний рік не довів, що це важлива посада...
тому здебільшого ці функції надалі покладають на вчителів інформатики
чому в міністерствах не роблять такі крос-обов'язки та мультипосадовість? скільки можна було б зекономити
Додано: Вів 27 лип, 2021 18:01
Так звільніться та йдіть в будь-яку ІТ компанію розробником. Не розумію що Вас тримає, якщо зарплата мізерна
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