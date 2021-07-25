У літньому зарплатному опитуванні взяли участь 13 175 ІТ-спеціалістів з України.
Дивися повний текст Зарплати українських ІТ-спеціалістів.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:11
Зарплати українських ІТ-спеціалістів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплати українських ІТ-спеціалістів.
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:11
IT-спеціаліст у загальноосвітній школі - тупо мінімалка )
навіть 2020 ковідний рік не довів, що це важлива посада...
тому здебільшого ці функції надалі покладають на вчителів інформатики
чому в міністерствах не роблять такі крос-обов'язки та мультипосадовість? скільки можна було б зекономити
Додано: Вів 27 лип, 2021 18:01
Так звільніться та йдіть в будь-яку ІТ компанію розробником. Не розумію що Вас тримає, якщо зарплата мізерна
Додано: Вів 27 лип, 2021 19:46
Додано: Вів 27 лип, 2021 20:29
Додано: Вів 27 лип, 2021 22:36
Человек готов работать на ту зарплату, которой заслуживает. Если зарплата его перестает устраивать, долго он в таком режиме не будет работать и довольно быстро уволится. Если продолжает работать, значит это его уровень, что-бы он там не рассказывал.
Додано: Сер 28 лип, 2021 02:39
Что удивительно, когда пытаешься перетянуть таких людей на зарплату в 10-20 раз выше, чем они зарабатывают, встречаешь упорное сопротивление.
Как зомби. Главное каждый день ходить на работу, получать стабильную фиксированную зарплату. Такой менталитет.
Да что там работать. Когда в 2014 году можно было покупать $ в приватбанке и сдавать в соседнюю обменку, зарабатывая каждый день на разнице в курсах за 10 минут $200 на человека, НИКТО из знакомых не воспользовался. Зачем им $200 за 10 минут, когда на основной работе зарплата была целых $150 в месяц. Т.е, вот, подними задницу и возьми деньги. Но, нет. Просто удивляет тупость многих людей. Им внушили, что за деньги обязательно нужно батрачить, и никак иначе.
Что касается IT-сферы. Зарплата переводчика с английского на русский $2000/месяц, работая из дома. Но, нет, нужно работать в школе учительницей английского за минималку, вместо того, чтоб подтянуть язык до нужного уровня и зарабатывать значительно выше среднего по Украине
Додано: Сер 28 лип, 2021 06:49
для переводчика, как мне кажется многовато, может если огромные объемы переводить. На 2000 нужно еще чем-то кроме языка владеть.
Но кроме зарплаты у людей есть другие интересы. Если человеку интересней работать учителем и зарплаты на жизнь вполне хватает, то почему нет? Не все меряется деньгами.
Додано: Сер 28 лип, 2021 06:56
safonovstanislav Так в школах проблема с учителями.Вы не знали? Уже учить некому и в педагогические институты никто уже не поступает
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