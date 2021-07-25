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Зарплати українських ІТ-спеціалістів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лип, 2021 08:41
safonovstanislav написав: exmdmetal написав:
Так звільніться та йдіть в будь-яку ІТ компанію розробником. Не розумію що Вас тримає, якщо зарплата мізерна
Так не возьмут же. Те, кто не способен работать, идут в учителя.
Таких людей благодарить надо, а не чмырить. Если поуходят учителя со школ, садиков-будет полный швах и учить детей будет некому. Все держится на жертвенности, хоть это и неверно. Люди зарабатывают мало, но любят детей и хотят принести пользу и следовать призванию.
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SMOKE
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Додано: Сер 28 лип, 2021 16:10
SMOKE
Система, построенная на жертвенности, противоественна и нежизнеспособна. И люди, работающие за копейки поощряют её дальнейшее извращенное существование. Именно из-за таких "жертвенников" мы имеем государственные образование и медицину в таком состоянии, в каком они сейчас. С деньгами "на шторы", подношениями "на день учителя" и "выпускными" каждый год.
В IT - все понятно и логично. Доход = часовая ставка, складывающаяся из опыта и скилов, помноженная на количество отработанных часов.
Результат - з/п озвученные в статье.
(Да, кстати, фантазер, который зарабатывал в 2014 на курсе вероятно работал в Приватбанке, посколько простым смертным долларовую наличку снять со своего счета было невозможно. Или возможно, но только с карты за границей).
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Nickoss1
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Додано: Чет 29 лип, 2021 07:44
Nickoss1 написав:SMOKE
Система, построенная на жертвенности, противоественна и нежизнеспособна. И люди, работающие за копейки поощряют её дальнейшее извращенное существование. Именно из-за таких "жертвенников" мы имеем государственные образование и медицину в таком состоянии, в каком они сейчас. С деньгами "на шторы", подношениями "на день учителя" и "выпускными" каждый год.
В IT - все понятно и логично. Доход = часовая ставка, складывающаяся из опыта и скилов, помноженная на количество отработанных часов.
Результат - з/п озвученные в статье.
(Да, кстати, фантазер, который зарабатывал в 2014 на курсе вероятно работал в Приватбанке, посколько простым смертным долларовую наличку снять со своего счета было невозможно. Или возможно, но только с карты за границей).
Смутно вспоминаю, что действительно было такое , за бугром снимали в валюте и что-то там зарабатывали.У нас со Львова в Польшу народ спецом ездил обналичивал карточки.
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Bolt
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