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Три мільйони гривень під 3% річних: історія одного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:34
Пропонуємо до обговорення:
Бізнесу важливо мати доступ до дешевих грошей.
Дивися повний текст Три мільйони гривень під 3% річних: історія одного кредиту держпрограми «5-7-9%»
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