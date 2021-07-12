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Три мільйони гривень під 3%
річних: історія одного...

Три мільйони гривень під 3% річних: історія одного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:34

Три мільйони гривень під 3% річних: історія одного...

Пропонуємо до обговорення:
Бізнесу важливо мати доступ до дешевих грошей.

Дивися повний текст Три мільйони гривень під 3% річних: історія одного кредиту держпрограми «5-7-9%».
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:34

Как можно по программе 5-7-9 получить 3? При том что сейчас учётную ставку ещё подняли тоесть и кредитные проценты выросли.
kravzovandr
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 16:17

Для своих можно и беспроцентный кредит получить!
igor_v_kovalev
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Модератори: Ірина_, Модератор

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