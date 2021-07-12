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Дивися повний текст Три мільйони гривень під 3% річних: історія одного кредиту держпрограми «5-7-9%».
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:34
Три мільйони гривень під 3% річних: історія одного...
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Дивися повний текст Три мільйони гривень під 3% річних: історія одного кредиту держпрограми «5-7-9%».
Додано: Вів 27 лип, 2021 15:34
Как можно по программе 5-7-9 получить 3? При том что сейчас учётную ставку ещё подняли тоесть и кредитные проценты выросли.
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