16 липня нова злітно-посадкова смуга аеропорту Одеса прийняла свій перший борт.
Дивися повний текст В Україні побудували першу за 10 років злітно-посадкову смугу.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:53
В Україні побудували першу за 10 років злітно-посадкову...
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Дивися повний текст В Україні побудували першу за 10 років злітно-посадкову смугу.
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