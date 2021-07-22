RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні побудували першу за
10 років злітно-посадкову...

В Україні побудували першу за 10 років злітно-посадкову...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:53

В Україні побудували першу за 10 років злітно-посадкову...

Пропонуємо до обговорення:
16 липня нова злітно-посадкова смуга аеропорту Одеса прийняла свій перший борт.

Дивися повний текст В Україні побудували першу за 10 років злітно-посадкову смугу.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94695
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 15:53

после дождей стал немного похож на грязевый лиман
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2298
З нами з: 27.09.19
Подякував: 80 раз.
Подякували: 174 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
В Україні понад 35 тисяч домогосподарств встановили... 1, 2
R2 » П'ят 23 лип, 2021 12:13
10 762
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 09:47
_hunter
В Україні шукають полярників на зарплату в 54 тис. грн:... 1, 2
R2 » Чет 22 лип, 2021 19:09
10 681
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 09:19
_hunter
В Україні з'явиться десяток нових професій
R2 » Нед 25 лип, 2021 09:44
3 338
Переглянути останнє повідомлення
Нед 25 лип, 2021 23:56
cohan

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Січ (440)
27.07.2021 17:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron