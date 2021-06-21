Нова пошта запровадила спеціальний тариф на доставку із Туреччини.
Дивися повний текст «Нова пошта» почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 16:26
«Нова пошта» почала доставляти товари з онлайн-магазинів...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст «Нова пошта» почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини.
Додано: Вів 27 лип, 2021 16:26
Все це стимулює імпорт. Краще б зробили доступними відправку з України.
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