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«Нова пошта» почала доставляти
товари з онлайн-магазинів...

«Нова пошта» почала доставляти товари з онлайн-магазинів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 16:26

«Нова пошта» почала доставляти товари з онлайн-магазинів...

Пропонуємо до обговорення:
Нова пошта запровадила спеціальний тариф на доставку із Туреччини.

Дивися повний текст «Нова пошта» почала доставляти товари з онлайн-магазинів Туреччини.
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 16:26

Все це стимулює імпорт. Краще б зробили доступними відправку з України.
bodia1406
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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