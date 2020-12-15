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Як «підкласти свиню» своєму
роботодавцю — порада від...

Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 17:15

Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...

Пропонуємо до обговорення:
Якщо фізична особа, яка подає декларацію в рамках податкової амністії, звільняється від відповідальності за несплату податків з відповідної суми, то інші особи – ні.

Дивися повний текст Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від Гетманцева.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 17:15

"Дельный"совет.Добровольно устроился на работу,получал оговоренную зарплату часть в конверте.Всех все устраивало.Уволился-подложи свинью своему работодателю.Нет слов.
sena_2008atp
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