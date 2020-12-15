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Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лип, 2021 17:15
Пропонуємо до обговорення:
Якщо фізична особа, яка подає декларацію в рамках податкової амністії, звільняється від відповідальності за несплату податків з відповідної суми, то інші особи – ні.
Дивися повний текст Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від Гетманцева
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:15
"Дельный"совет.Добровольно устроился на работу,получал оговоренную зарплату часть в конверте.Всех все устраивало.Уволился-подложи свинью своему работодателю.Нет слов.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 27 лип, 2021 23:12
sena_2008atp написав:
"Дельный"совет.Добровольно устроился на работу,получал оговоренную зарплату часть в конверте.Всех все устраивало.Уволился-подложи свинью своему работодателю.Нет слов.
Подложи свинью работнику до того как он подложит тебе. Я бы об этом задумывался.
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