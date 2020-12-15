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Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лип, 2021 17:15
Пропонуємо до обговорення:
Якщо фізична особа, яка подає декларацію в рамках податкової амністії, звільняється від відповідальності за несплату податків з відповідної суми, то інші особи – ні.
Дивися повний текст Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від Гетманцева
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R2
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Додано: Вів 27 лип, 2021 17:15
"Дельный"совет.Добровольно устроился на работу,получал оговоренную зарплату часть в конверте.Всех все устраивало.Уволился-подложи свинью своему работодателю.Нет слов.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 27 лип, 2021 19:13
Ну других решений конечно нет---так в Гондурасе наверное практикуют.
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inna9157610
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Додано: Вів 27 лип, 2021 23:12
sena_2008atp написав:
"Дельный"совет.Добровольно устроился на работу,получал оговоренную зарплату часть в конверте.Всех все устраивало.Уволился-подложи свинью своему работодателю.Нет слов.
Подложи свинью работнику до того как он подложит тебе. Я бы об этом задумывался.
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Dear_Sir
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Додано: Сер 28 лип, 2021 08:15
sena_2008atp написав:
"Дельный"совет.Добровольно устроился на работу,получал оговоренную зарплату часть в конверте.Всех все устраивало.Уволился-подложи свинью своему работодателю.Нет слов.
А чего оговоренную? Просто ставят работников перед фактом, что 20% официально, 80% в конверте.
А вот эти все схемы укр.бизнесменов - это очень большая свинья работникам, когда они выходят на пенсию в 1500 грн.
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BIGor
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Додано: Сер 28 лип, 2021 08:31
Феерично, совет из разряда - как отпилить сук на котором сидишь, как укусить руку дающего или как убить курицу, несущую золотые яйца...
Теперь понятно почему председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики регулярно "подкладывает свинью" своему работодателю в лице народа...
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Цитрин
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Додано: Сер 28 лип, 2021 09:04
Мягко скажем странноватый чувак этот Гетьманцев, по типу Швондера из Собачего сердца Булгакова.
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escape2015
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