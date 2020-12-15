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Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:06
BIGor написав:
1. Права выбирать никто не дает.
2. Если даже каким-то чудом работник добьется официальной ЗП у такой фирмы - она будет нижерыночной - поэтому нет смысла работать на такую компанию.
1. Не так уж и никто.
2. Совершенно верно. И именно рынок сформировал такой способ оплаты труда.
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Amid
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:10
BIGor написав:
1. Права выбирать никто не дает.
Amid написав:BIGor
Всё не так категорично, как вы пишите. Не стоит представлять ситуацию столь однобоко.
Для примера, возьмём зарплату по низу рынка в Киеве.
Есть фонд оплаты труда 50000 грн. Даётся свободный выбор сотруднику - можно платить все налоги, тогда официально на карту получаем 34250 гривен. А можно официально минималку 5000 гривен и ещё 42925 в конверте (-2075 гривен налогов с минималки), итого 47925 на руки.
Давайте поможем Даше выбрать вариант заработной платы.
2. Если даже каким-то чудом работник добьется официальной ЗП у такой фирмы - она будет нижерыночной - поэтому нет смысла работать на такую компанию.
1. А его как-то "брать" особо и не нужно: нарушает работодатель Кодекс -- банально идем к другому. Понятное дело если работа не особо квалифицированная -- и таких работников очередь. Но это, опять же, не проблема работодателя
2. Ну да: а покупать "вещи" лучше у черновозов на рынке -- они налоги не платят -- у них товары по рыночной стоимости. Вместо штрафов лучше "расчитываться" на месте -- получается дешевле/рыночнее. И лечится лучше в подпольных шарагах.
Блин, а чего ж мы в таком Гондурасе живем-то -- вообще не понятно
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_hunter
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:31
_hunter написав: BIGor написав:
1. Права выбирать никто не дает.
Amid написав:BIGor
Всё не так категорично, как вы пишите. Не стоит представлять ситуацию столь однобоко.
Для примера, возьмём зарплату по низу рынка в Киеве.
Есть фонд оплаты труда 50000 грн. Даётся свободный выбор сотруднику - можно платить все налоги, тогда официально на карту получаем 34250 гривен. А можно официально минималку 5000 гривен и ещё 42925 в конверте (-2075 гривен налогов с минималки), итого 47925 на руки.
Давайте поможем Даше выбрать вариант заработной платы.
2. Если даже каким-то чудом работник добьется официальной ЗП у такой фирмы - она будет нижерыночной - поэтому нет смысла работать на такую компанию.
...нарушает работодатель Кодекс -- банально идем к другому...
Так дело не в работодателе. Вам написали, что выбор между 34250 грн официально, или 47925 грн минималка+конверт. Какой-то из работодателей предложит только один из вариантов, какой-то оба на выбор работника.
Есть ещё третий вариант. Даже обычная уборщица может работать, как предприниматель. Например, КВЕД 81.2 "Діяльність із прибирання". Будет налогами 2520 грн/месяц, при том же доходе
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safonovstanislav
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Додано: Сер 28 лип, 2021 10:38
Amid написав:BIGor
Всё не так категорично, как вы пишите. Не стоит представлять ситуацию столь однобоко.
Для примера, возьмём зарплату по низу рынка в Киеве.
Есть фонд оплаты труда 50000 грн. Даётся свободный выбор сотруднику - можно платить все налоги, тогда официально на карту получаем 34250 гривен. А можно официально минималку 5000 гривен и ещё 42925 в конверте (-2075 гривен налогов с минималки), итого 47925 на руки.
Давайте поможем Даше выбрать вариант заработной платы.
може простіше зробити?
зменшити податки, і зробити так, щоб було вигідніше їх платити, чим не платити і носити хабарі, але ж в слуги народу ішли не для такого служіння
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flyman
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