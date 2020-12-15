Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...

Додано: Сер 28 лип, 2021 11:43

BIGor написав: Cмешной, Вы видели хоть раз например на работа.юа вакансии с двумя цифрами - официально все или больше официально часть + конверт? Cмешной, Вы видели хоть раз например на работа.юа вакансии с двумя цифрами - официально все или больше официально часть + конверт?

Конечно, в открытую никто не напишет, плюс, бывают вакансии, на которые не ищут через работу.юа И варианты про договориться за способ оплаты, тоже бывают.А одолеть эту проблему, с моей точки зрения, может регрессивный налог. Что бы бедным быть было стыдно и не выгодно.Ничего не умеешь, кроме как ничего не делать - на тебе 60% налога на минималку и поражение в избирательных правах.Если ты развиваешься, получаешь новые навыки, не сидишь на месте, тем самым повышая свою стоимость на рынке труда, вносишь свой вклад в увеличение ВВП - на тебе пониженную ставку налога и дополнительные льготы, например, скидка на комуналку и т.д.