Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...
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Amid написав:BIGor Всё не так категорично, как вы пишите. Не стоит представлять ситуацию столь однобоко. Для примера, возьмём зарплату по низу рынка в Киеве.
Есть фонд оплаты труда 50000 грн. Даётся свободный выбор сотруднику - можно платить все налоги, тогда официально на карту получаем 34250 гривен. А можно официально минималку 5000 гривен и ещё 42925 в конверте (-2075 гривен налогов с минималки), итого 47925 на руки. Давайте поможем Даше выбрать вариант заработной платы.
1. Права выбирать никто не дает. 2. Если даже каким-то чудом работник добьется официальной ЗП у такой фирмы - она будет нижерыночной - поэтому нет смысла работать на такую компанию.
1. А его как-то "брать" особо и не нужно: нарушает работодатель Кодекс -- банально идем к другому. Понятное дело если работа не особо квалифицированная -- и таких работников очередь. Но это, опять же, не проблема работодателя 2. Ну да: а покупать "вещи" лучше у черновозов на рынке -- они налоги не платят -- у них товары по рыночной стоимости. Вместо штрафов лучше "расчитываться" на месте -- получается дешевле/рыночнее. И лечится лучше в подпольных шарагах. Блин, а чего ж мы в таком Гондурасе живем-то -- вообще не понятно
Amid написав:BIGor Всё не так категорично, как вы пишите. Не стоит представлять ситуацию столь однобоко. Для примера, возьмём зарплату по низу рынка в Киеве.
Есть фонд оплаты труда 50000 грн. Даётся свободный выбор сотруднику - можно платить все налоги, тогда официально на карту получаем 34250 гривен. А можно официально минималку 5000 гривен и ещё 42925 в конверте (-2075 гривен налогов с минималки), итого 47925 на руки. Давайте поможем Даше выбрать вариант заработной платы.
1. Права выбирать никто не дает. 2. Если даже каким-то чудом работник добьется официальной ЗП у такой фирмы - она будет нижерыночной - поэтому нет смысла работать на такую компанию.
...нарушает работодатель Кодекс -- банально идем к другому...
Так дело не в работодателе. Вам написали, что выбор между 34250 грн официально, или 47925 грн минималка+конверт. Какой-то из работодателей предложит только один из вариантов, какой-то оба на выбор работника.
Есть ещё третий вариант. Даже обычная уборщица может работать, как предприниматель. Например, КВЕД 81.2 "Діяльність із прибирання". Будет налогами 2520 грн/месяц, при том же доходе
Amid написав:BIGor Всё не так категорично, как вы пишите. Не стоит представлять ситуацию столь однобоко. Для примера, возьмём зарплату по низу рынка в Киеве.
Есть фонд оплаты труда 50000 грн. Даётся свободный выбор сотруднику - можно платить все налоги, тогда официально на карту получаем 34250 гривен. А можно официально минималку 5000 гривен и ещё 42925 в конверте (-2075 гривен налогов с минималки), итого 47925 на руки. Давайте поможем Даше выбрать вариант заработной платы.
може простіше зробити? зменшити податки, і зробити так, щоб було вигідніше їх платити, чим не платити і носити хабарі, але ж в слуги народу ішли не для такого служіння
BIGor написав:1. Права выбирать никто не дает. 2. Если даже каким-то чудом работник добьется официальной ЗП у такой фирмы - она будет нижерыночной - поэтому нет смысла работать на такую компанию.
...нарушает работодатель Кодекс -- банально идем к другому...
Так дело не в работодателе. Вам написали, что выбор между 34250 грн официально, или 47925 грн минималка+конверт. Какой-то из работодателей предложит только один из вариантов, какой-то оба на выбор работника.
Есть ещё третий вариант. Даже обычная уборщица может работать, как предприниматель. Например, КВЕД 81.2 "Діяльність із прибирання". Будет налогами 2520 грн/месяц, при том же доходе
Естестесвенно не в работодателе: дело в работнике -- и я об этом ровно в следующем предложении (и чуть дальше) написал. Предложит только один вариант просто потому, что он "нарид" знает: вы хоть кого-то из "угнетенных" знаете -- которые просто на коленях умоляли работодателя вычитать из ЗП ПФ/СоцСтрах/... -- чтобы они с черной ЗПшки НДФЛ самостоятельно уплачивали?..
safonovstanislav написав:Вам написали, что выбор между 34250 грн официально, или 47925 грн минималка+конверт. Какой-то из работодателей предложит только один из вариантов, какой-то оба на выбор работника.
Cмешной, Вы видели хоть раз например на работа.юа вакансии с двумя цифрами - официально все или больше официально часть + конверт?
Amid написав:BIGor Всё не так категорично, как вы пишите. Не стоит представлять ситуацию столь однобоко. Для примера, возьмём зарплату по низу рынка в Киеве.
Есть фонд оплаты труда 50000 грн. Даётся свободный выбор сотруднику - можно платить все налоги, тогда официально на карту получаем 34250 гривен. А можно официально минималку 5000 гривен и ещё 42925 в конверте (-2075 гривен налогов с минималки), итого 47925 на руки. Давайте поможем Даше выбрать вариант заработной платы.
може простіше зробити? зменшити податки, і зробити так, щоб було вигідніше їх платити, чим не платити і носити хабарі, але ж в слуги народу ішли не для такого служіння
Это как? -- не платить всегда выгоднее, чем платить. И исправить это можно только поголовным учетом да уголовкой за "уклонизмы" -- как в том же мордоре...
BIGor написав:Cмешной, Вы видели хоть раз например на работа.юа вакансии с двумя цифрами - официально все или больше официально часть + конверт?
Конечно, в открытую никто не напишет, плюс, бывают вакансии, на которые не ищут через работу.юа И варианты про договориться за способ оплаты, тоже бывают.
А одолеть эту проблему, с моей точки зрения, может регрессивный налог. Что бы бедным быть было стыдно и не выгодно. Ничего не умеешь, кроме как ничего не делать - на тебе 60% налога на минималку и поражение в избирательных правах. Если ты развиваешься, получаешь новые навыки, не сидишь на месте, тем самым повышая свою стоимость на рынке труда, вносишь свой вклад в увеличение ВВП - на тебе пониженную ставку налога и дополнительные льготы, например, скидка на комуналку и т.д.
sena_2008atp написав:"Дельный"совет.Добровольно устроился на работу,получал оговоренную зарплату часть в конверте.Всех все устраивало.Уволился-подложи свинью своему работодателю.Нет слов.
А чего оговоренную? Просто ставят работников перед фактом, что 20% официально, 80% в конверте. А вот эти все схемы укр.бизнесменов - это очень большая свинья работникам, когда они выходят на пенсию в 1500 грн.
Тем из моих знакомых, кто устраивался на работу с зарплатой в конверте, сразу говорили, что на руки платят минималку или чуть больше, а остальное - в конверте. Так что я подозреваю, что рассказы о том, что "я думал, что все официально" - мягко говоря, лукавство. Тем более, когда человек проработал не месяц, а год или больше и не возмущался а рассказы про то, что совесть замучила, начались только при увольнении
BIGor написав:Cмешной, Вы видели хоть раз например на работа.юа вакансии с двумя цифрами - официально все или больше официально часть + конверт?
Конечно, в открытую никто не напишет, плюс, бывают вакансии, на которые не ищут через работу.юа И варианты про договориться за способ оплаты, тоже бывают.
А одолеть эту проблему, с моей точки зрения, может регрессивный налог. Что бы бедным быть было стыдно и не выгодно. Ничего не умеешь, кроме как ничего не делать - на тебе 60% налога на минималку и поражение в избирательных правах. Если ты развиваешься, получаешь новые навыки, не сидишь на месте, тем самым повышая свою стоимость на рынке труда, вносишь свой вклад в увеличение ВВП - на тебе пониженную ставку налога и дополнительные льготы, например, скидка на комуналку и т.д.
_hunter написав:1. А его как-то "брать" особо и не нужно: нарушает работодатель Кодекс -- банально идем к другому. Понятное дело если работа не особо квалифицированная -- и таких работников очередь. Но это, опять же, не проблема работодателя 2. Ну да: а покупать "вещи" лучше у черновозов на рынке -- они налоги не платят -- у них товары по рыночной стоимости. Вместо штрафов лучше "расчитываться" на месте -- получается дешевле/рыночнее. И лечится лучше в подпольных шарагах. Блин, а чего ж мы в таком Гондурасе живем-то -- вообще не понятно
и лучше, заплатив налоги, кушать "варёнку" из АТБ по 50 грн кг ( из неизвестной субстанции), чем покупать мясо по 130-15 грн за кило. Зато так честно: заплати все налоги и ешь авно