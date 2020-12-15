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Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:17
Amid написав:
Если ты развиваешься, получаешь новые навыки, не сидишь на месте, тем самым повышая свою стоимость на рынке труда, вносишь свой вклад в увеличение ВВП - на тебе пониженную ставку налога и дополнительные льготы, например, скидка на комуналку и т.д.
оценивать вклад в ВВП будете вы лично?
Или думаете, что зарплата-оценивает способности и умения человека?
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Serg-ik
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:21
Serg-ik написав: Amid написав:
Если ты развиваешься, получаешь новые навыки, не сидишь на месте, тем самым повышая свою стоимость на рынке труда, вносишь свой вклад в увеличение ВВП - на тебе пониженную ставку налога и дополнительные льготы, например, скидка на комуналку и т.д.
оценивать вклад в ВВП будете вы лично?Или думаете, что зарплата-оценивает способности и умения человека?
В частном секторе корреляция довольно-таки сильна. Для "госов" -- врачи/учителя/пожарные/... -- естественным образом напрашивается исключение.
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_hunter
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:31
Amid написав:
Для примера, возьмём зарплату по низу рынка в Киеве.
Есть фонд оплаты труда 50000 грн. Даётся свободный выбор сотруднику - можно платить все налоги, тогда официально на карту получаем 34250 гривен. А можно официально минималку 5000 гривен и ещё 42925 в конверте (-2075 гривен налогов с минималки), итого 47925 на руки.
Давайте поможем Даше выбрать вариант заработной платы.
уточню
с официальной зарплаты 50 000 грн надо заплатить ЕСВ 11 000 грн
а с официальной з/п 5000 грн ЕСВ Составит 1100 грн. Разницу в 9 900 грн вряд ли покроет работодатель. И не потому что он жлоб, а потому что всему есть предел и ценам на товар, услугу, в которые закладываются расходы, тоже. Потому 9900 будут изыматься из наличной оплаты и она будет 38025, а не 47925.
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Serg-ik
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