Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...

Додано: Сер 28 лип, 2021 14:32

Amid написав: BIGor написав: 1. Права выбирать никто не дает.

2. Если даже каким-то чудом работник добьется официальной ЗП у такой фирмы - она будет нижерыночной - поэтому нет смысла работать на такую компанию. 1. Права выбирать никто не дает.2. Если даже каким-то чудом работник добьется официальной ЗП у такой фирмы - она будет нижерыночной - поэтому нет смысла работать на такую компанию.



1. Не так уж и никто.

2. Совершенно верно. И именно рынок сформировал такой способ оплаты труда. 1. Не так уж и никто.2. Совершенно верно. И именно рынок сформировал такой способ оплаты труда.

По 2 пункту неувязочка. Почему есть компании и много, работающие полностью в белую и с за выше рыночных, а есть хитросделанные, платящие в конвертах- и те, и другие на одном и том же рынке. Такой способ оплаты труда сформировала одна единственная причина- отсутствие до последнего времени вменяемого наказания за работу в черную. Ничего более. Если оно будет, второй тип фирм отомрет и на их место придут, работающие в белую. Вот и все. В выиграше все- и люди, и государство, и нормальный бизнес