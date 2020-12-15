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Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лип, 2021 12:17
Amid написав:
Если ты развиваешься, получаешь новые навыки, не сидишь на месте, тем самым повышая свою стоимость на рынке труда, вносишь свой вклад в увеличение ВВП - на тебе пониженную ставку налога и дополнительные льготы, например, скидка на комуналку и т.д.
оценивать вклад в ВВП будете вы лично?
Или думаете, что зарплата-оценивает способности и умения человека?
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Serg-ik
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:21
Serg-ik написав: Amid написав:
Если ты развиваешься, получаешь новые навыки, не сидишь на месте, тем самым повышая свою стоимость на рынке труда, вносишь свой вклад в увеличение ВВП - на тебе пониженную ставку налога и дополнительные льготы, например, скидка на комуналку и т.д.
оценивать вклад в ВВП будете вы лично?Или думаете, что зарплата-оценивает способности и умения человека?
В частном секторе корреляция довольно-таки сильна. Для "госов" -- врачи/учителя/пожарные/... -- естественным образом напрашивается исключение.
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_hunter
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:31
Amid написав:
Для примера, возьмём зарплату по низу рынка в Киеве.
Есть фонд оплаты труда 50000 грн. Даётся свободный выбор сотруднику - можно платить все налоги, тогда официально на карту получаем 34250 гривен. А можно официально минималку 5000 гривен и ещё 42925 в конверте (-2075 гривен налогов с минималки), итого 47925 на руки.
Давайте поможем Даше выбрать вариант заработной платы.
уточню
с официальной зарплаты 50 000 грн надо заплатить ЕСВ 11 000 грн
а с официальной з/п 5000 грн ЕСВ Составит 1100 грн. Разницу в 9 900 грн вряд ли покроет работодатель. И не потому что он жлоб, а потому что всему есть предел и ценам на товар, услугу, в которые закладываются расходы, тоже. Потому 9900 будут изыматься из наличной оплаты и она будет 38025, а не 47925.
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Serg-ik
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:08
МОЯ БАБУШКА 107 лет говорит , (НЕ КОПАЙ ЯМУ ВОЗЛЕ ДВЕРИ САМ В НЕЕ И УПАДЕШ )
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rubic1964
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:29
Amid написав:
И именно рынок сформировал такой способ оплаты труда.
Не рынок, а налоговая система. Например в США 6% на пенсию и 2% на medicare. 6+2 = 8% дают нормальную пенсию и медстраховку.
А у нас что? 22% на пенсию и медицину, но по факту пенсия меньше 100 долларов и никакой медицины.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:32
Amid написав: BIGor написав:
1. Права выбирать никто не дает.
2. Если даже каким-то чудом работник добьется официальной ЗП у такой фирмы - она будет нижерыночной - поэтому нет смысла работать на такую компанию.
1. Не так уж и никто.
2. Совершенно верно. И именно рынок сформировал такой способ оплаты труда.
По 2 пункту неувязочка. Почему есть компании и много, работающие полностью в белую и с за выше рыночных, а есть хитросделанные, платящие в конвертах- и те, и другие на одном и том же рынке. Такой способ оплаты труда сформировала одна единственная причина- отсутствие до последнего времени вменяемого наказания за работу в черную. Ничего более. Если оно будет, второй тип фирм отомрет и на их место придут, работающие в белую. Вот и все. В выиграше все- и люди, и государство, и нормальный бизнес
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SMOKE
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:40
SMOKE
Речь не идёт о работе вчёрную. Сотрудник (который указан в примере) официально оформлен и даже получает официальную зарплату. Просто часть (возможно даже бОльшую) получает наличными.
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Amid
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:48
Amid написав:SMOKE Речь не идёт о работе вчёрную
. Сотрудник (который указан в примере) официально оформлен и даже получает официальную зарплату. Просто часть (возможно даже бОльшую) получает наличными.
Если эта "часть" (возможно даже бОльшая), которую получает наличными, "идет" мимо налоговой -- это и есть работа вчерную. В отличии от "серых" схем, в которых налоговая "видит" всю сумму, уплаченную работнику.
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_hunter
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Додано: Сер 28 лип, 2021 14:59
SMOKE написав:
отсутствие до последнего времени вменяемого наказания за работу в черную. Ничего более. Если оно будет, второй тип фирм отомрет и на их место придут, работающие в белую. Вот и все. В выиграше все- и люди, и государство, и нормальный бизнес
Больше украдут, люди меньше получат, платежеспособность народа уменьшится, станут меньше покупать, меньше производить, ВВП упадет...
Бороться нужно не со следствием, а с причиной. Налоги нужно понижать до нормального уровня, тогда просто не будет смысла в черную работать.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 15:15
BIGor написав: safonovstanislav написав:
Вам написали, что выбор между 34250 грн официально, или 47925 грн минималка+конверт. Какой-то из работодателей предложит только один из вариантов, какой-то оба на выбор работника.
Cмешной, Вы видели хоть раз например на работа.юа вакансии с двумя цифрами - официально все или больше официально часть + конверт?
Так там вообще от фонаря зарплаты пишут, чистыми, грязными, с бонусами и без.
А при личной встрече уже выбираете из предложенных работодателем вариантов, которых в крупных компаниях может быть с десяток. От официального договора с выплатой на карту, до выплаты в биткоинах.
Опять же, ту же уборщицу, нет никаких проблем, как взять в штат, так и заключить с ней договор на клининговые услуги. Причём, второй вариант даже проще, т. к. такой договор в любой момент можно разорвать и не платить отступные, как при увольнении.
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safonovstanislav
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