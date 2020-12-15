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Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лип, 2021 15:55
Для того, щоб сплачувалися податки, держава повинна виконувати взяті на себе зобов'язання, які викладено в законодавчій базі (закони, стандарти, правила та т.п.). На теперішній час держава цього не робить, куди не подивись, все не відповідає чинному законодавству, тому податки сплачувати не має за що!!! Зараз сплата податків - це накормити кучку нероб, які штани протирають на робочому місці. Вважаю, що в такому стані як є, податки взагалі не потрібно сплачувати, нехай йдуть до МВФ та тому подібних за грошима, як вони і роблять!!!
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petrenko_olvas
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Додано: Сер 28 лип, 2021 16:07
petrenko_olvas написав:
Для того, щоб сплачувалися податки, держава повинна виконувати взяті на себе зобов'язання, які викладено в законодавчій базі (закони, стандарти, правила та т.п.). На теперішній час держава цього не робить, куди не подивись, все не відповідає чинному законодавству, тому податки сплачувати не має за що!
!! Зараз сплата податків - це накормити кучку нероб, які штани протирають на робочому місці. Вважаю, що в такому стані як є, податки взагалі не потрібно сплачувати, нехай йдуть до МВФ та тому подібних за грошима, як вони і роблять!!!
Тут проблема: "у гнилой рыбы и голова -- гнилая" (с)
Если крадут даже на низовом уровне -- даже распоследняя уборщица -- нет ничего удивительного в том, что "начальник начальника начальника" этой уборщицы тоже подкрадывает помаленьку
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Додано: Сер 28 лип, 2021 16:25
petrenko_olvas, _hunter, "все воруют, и я буду". Позорище. Начните с себя
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safonovstanislav
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Додано: Сер 28 лип, 2021 16:51
safonovstanislav написав:
petrenko_olvas, _hunter, "все воруют, и я буду". Позорище. Начните с себя
Воу, воу -- я-то тут при чем?
Я ровно про это же говорю: "на того дядю" нечего кивать -- для начала хотя бы на своем уровне не красть нужно попробовать...
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Додано: Сер 28 лип, 2021 17:10
BIGor написав: Amid написав:BIGor
Всё не так категорично, как вы пишите. Не стоит представлять ситуацию столь однобоко.
Для примера, возьмём зарплату по низу рынка в Киеве.
Есть фонд оплаты труда 50000 грн. Даётся свободный выбор сотруднику - можно платить все налоги, тогда официально на карту получаем 34250 гривен. А можно официально минималку 5000 гривен и ещё 42925 в конверте (-2075 гривен налогов с минималки), итого 47925 на руки.
Давайте поможем Даше выбрать вариант заработной платы.
1. Права выбирать никто не дает.
2. Если даже каким-то чудом работник добьется официальной ЗП у такой фирмы - она будет нижерыночной - поэтому нет смысла работать на такую компанию.
По перще - чому не дають? Роботодавцю насправді байдуже, що в білу вам 50к відсипать, що в чорну. Для нього це просто 50к, а для вас плюс/мінус 14к.
По друге - а навіщо добиватись?.. Отримайте свій конверт, та заплатіть у пенсійний фонд самостійно, це не заборонено.
Тому це все ваші фантазії, а насправді конверти існують для того, щоб робітники отримували більше НА РУКИ. І вони це чудово розуміють
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sergey_sryvkin
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Додано: Сер 28 лип, 2021 17:15
Amid написав:
А одолеть эту проблему, с моей точки зрения, может регрессивный налог. Что бы бедным быть было стыдно и не выгодно.
Ничего не умеешь, кроме как ничего не делать - на тебе 60% налога на минималку и поражение в избирательных правах.
Если ты развиваешься, получаешь новые навыки, не сидишь на месте, тем самым повышая свою стоимость на рынке труда, вносишь свой вклад в увеличение ВВП - на тебе пониженную ставку налога и дополнительные льготы, например, скидка на комуналку и т.д.
А якщо ти олігарх та керуєш 25% економіки країни - то звільнити від будь-яких податків, та дати преференції в усьому і представництво у владі.
Поржав.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 17:23
SMOKE написав:
Почему есть компании и много, работающие полностью в белую и с за выше рыночных, а есть хитросделанные, платящие в конвертах- и те, и другие на одном и том же рынке. Такой способ оплаты труда сформировала одна единственная причина- отсутствие до последнего времени вменяемого наказания за работу в черную. Ничего более. Если оно будет, второй тип фирм отомрет и на их место придут, работающие в белую. Вот и все. В выиграше все- и люди, и государство, и нормальный бизнес
Так "білі" компанії прийдуть колись, чи вони вже є та їх багато ?
Якщо їх багато, чому всі не працюють саме в них, та ще й ви кажете, що там ЗП вище ринку?
У грудні 2016 мінімалка була 1550 гривень. У грудні 2021 - 6500 гривень.
Як ви вважаєте, купа малокваліфікованих людей в Україні почала працювати в 4,2 рази краще, щоб отримувати більшу зарплатню?.. В масі своїй вони почали просто більше отримувати. Бачив колись зарплатні дані в якомусь дитсадочку, напрацювали - 1600, доплата до мінімалки - 1600, ітого 3200. І таких бюджетників в країні - кожен другий робітник.
А хтось же платить за це свято.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 17:24
_hunter написав: safonovstanislav написав:
petrenko_olvas, _hunter, "все воруют, и я буду". Позорище. Начните с себя
Воу, воу -- я-то тут при чем?
Я ровно про это же говорю: "на того дядю" нечего кивать -- для начала хотя бы на своем уровне не красть нужно попробовать...
Не так прочитал ваш пост. К вам моё обращение не относится.
Знаю людей, которые всю жизнь работают в чёрную, с формулировкой "власть плохая, налоги не буду платить", при этом ещё и субсидии и выплаты с биржи труда периодически получают
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Додано: Сер 28 лип, 2021 18:25
_hunter написав: flyman написав: Amid написав:BIGor
Всё не так категорично, как вы пишите. Не стоит представлять ситуацию столь однобоко.
Для примера, возьмём зарплату по низу рынка в Киеве.
Есть фонд оплаты труда 50000 грн. Даётся свободный выбор сотруднику - можно платить все налоги, тогда официально на карту получаем 34250 гривен. А можно официально минималку 5000 гривен и ещё 42925 в конверте (-2075 гривен налогов с минималки), итого 47925 на руки.
Давайте поможем Даше выбрать вариант заработной платы.
може простіше зробити?
зменшити податки, і зробити так, щоб було вигідніше їх платити, чим не платити і носити хабарі
, але ж в слуги народу ішли не для такого служіння
Это как? -- не платить всегда выгоднее, чем платить. И исправить это можно только поголовным учетом да уголовкой за "уклонизмы" -- как в том же мордоре...
що заплатити податок буде дешевше, чим занести хабар
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Додано: Сер 28 лип, 2021 18:37
sergey_sryvkin написав: BIGor написав: Amid написав:BIGor
Всё не так категорично, как вы пишите. Не стоит представлять ситуацию столь однобоко.
Для примера, возьмём зарплату по низу рынка в Киеве.
Есть фонд оплаты труда 50000 грн. Даётся свободный выбор сотруднику - можно платить все налоги, тогда официально на карту получаем 34250 гривен. А можно официально минималку 5000 гривен и ещё 42925 в конверте (-2075 гривен налогов с минималки), итого 47925 на руки.
Давайте поможем Даше выбрать вариант заработной платы.
1. Права выбирать никто не дает.
2. Если даже каким-то чудом работник добьется официальной ЗП у такой фирмы - она будет нижерыночной - поэтому нет смысла работать на такую компанию.
По перще - чому не дають? Роботодавцю насправді байдуже, що в білу вам 50к відсипать, що в чорну. Для нього це просто 50к, а для вас плюс/мінус 14к.
По друге - а навіщо добиватись?.. Отримайте свій конверт, та заплатіть у пенсійний фонд самостійно, це не заборонено.
Тому це все ваші фантазії, а насправді конверти існують для того, щоб робітники отримували більше НА РУКИ. І вони це чудово розуміють
Ви казкар. Це треба таке придумати - конверти придумали робітники
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