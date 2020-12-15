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Як «підкласти свиню» своєму
роботодавцю — порада від...

Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 19:32

Amid
1. Рахуємо ПДФО: 50000 × 18 % = 9000 грн.

2. Рахуємо військовий збір: 50000 × 1,5 % = 750 грн.

Утримання з заробітної плати = 9750 грн (9000 грн + 750 грн).

До виплати працівникові — 29250 грн (50000 грн – 20750 грн).

ЄСВ (22 %) нараховує і сплачує роботодавець: 50000 × 22 % = 11000 грн.

мабуть так?
sanystarkon
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лип, 2021 06:10

Re: Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...

  sergey_sryvkin написав:А якщо ти олігарх та керуєш 25% економіки країни - то звільнити від будь-яких податків, та дати преференції в усьому і представництво у владі.

Поржав.


Это единичные случаи. Можно ограничить каким-то уровнем. С другой стороны, они и сейчас не сильно платят налоги, плюс берут из бюждета возмещение НДС.
Amid
 
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