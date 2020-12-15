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Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 28 лип, 2021 19:32
Amid
1. Рахуємо ПДФО: 50000 × 18 % = 9000 грн.
2. Рахуємо військовий збір: 50000 × 1,5 % = 750 грн.
Утримання з заробітної плати = 9750 грн (9000 грн + 750 грн).
До виплати працівникові — 29250 грн (50000 грн – 20750 грн).
ЄСВ (22 %) нараховує і сплачує роботодавець: 50000 × 22 % = 11000 грн.
мабуть так?
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Додано: Чет 29 лип, 2021 06:10
sergey_sryvkin написав:
А якщо ти олігарх та керуєш 25% економіки країни - то звільнити від будь-яких податків, та дати преференції в усьому і представництво у владі.
Поржав.
Это единичные случаи. Можно ограничить каким-то уровнем. С другой стороны, они и сейчас не сильно платят налоги, плюс берут из бюждета возмещение НДС.
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Додано: Чет 29 лип, 2021 08:49
flyman написав: _hunter написав: flyman написав:
може простіше зробити?
зменшити податки, і зробити так, щоб було вигідніше їх платити, чим не платити і носити хабарі
, але ж в слуги народу ішли не для такого служіння
Это как? -- не платить всегда выгоднее, чем платить. И исправить это можно только поголовным учетом да уголовкой за "уклонизмы" -- как в том же мордоре...
що заплатити податок буде дешевше, чим занести хабар
Ответ прочитал -- вопрос повторю:
Это как?
хабар -- это же не фиксированная сумма: "лям и ни копейкой меньше". Ну будут налоги 1% -- так хабар будет пол
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Додано: Чет 29 лип, 2021 13:32
Amid написав: BIGor написав:
Cмешной, Вы видели хоть раз например на работа.юа вакансии с двумя цифрами - официально все или больше официально часть + конверт?
Конечно, в открытую никто не напишет, плюс, бывают вакансии, на которые не ищут через работу.юа И варианты про договориться за способ оплаты, тоже бывают.
А одолеть эту проблему, с моей точки зрения, может регрессивный налог. Что бы бедным быть было стыдно и не выгодно.
Ничего не умеешь, кроме как ничего не делать - на тебе 60% налога на минималку и поражение в избирательных правах.
Если ты развиваешься, получаешь новые навыки, не сидишь на месте, тем самым повышая свою стоимость на рынке труда, вносишь свой вклад в увеличение ВВП - на тебе пониженную ставку налога и дополнительные льготы, например, скидка на комуналку и т.д.
Я тоже за регрессивный налог, но в несколько ином ключе.
Вот у операторов мобильной связи есть тарифы типа "оптом дешевле", у того же Киевстара - мобильная связь и проводной интернет за 200-250 грн.
Также есть тарифы с АП 50-60 грн. в месяц или даже дешевле, это для корпораций (где может быть 5000 абонентов например).
Но общее - это принцип "Оптом дешевле".
Так и с налогами должно быть. БАЗОВАЯ ставка 18% и военный сбор 1,5%.
Но если предприниматель уплатил НАЛОГОВ на 100 000 грн в месяц - ему делают скидку и уже подоходный становится не 18%, а скажем 15%.
При 200 000 грн в месяц опять скидка и уже ПДФО 12%.
А при сумме налогов 1000 000 грн в месяц - до конца года налог скажем 4%.
Или 2. Или даже 1. Многие юрлица будут стараться получать больше дохода ради налоговой скидки.
Можно и "акции" устраивать, типа заплати авансом некую сумму (скажем 2500-3500 в год) и получи скидку от .... и до ... на некий период (месяц/квартал/полгода/год).
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Додано: Чет 29 лип, 2021 18:56
BIGor написав: sergey_sryvkin написав: BIGor написав:
1. Права выбирать никто не дает.
2. Если даже каким-то чудом работник добьется официальной ЗП у такой фирмы - она будет нижерыночной - поэтому нет смысла работать на такую компанию.
По перще - чому не дають? Роботодавцю насправді байдуже, що в білу вам 50к відсипать, що в чорну. Для нього це просто 50к, а для вас плюс/мінус 14к.
По друге - а навіщо добиватись?.. Отримайте свій конверт, та заплатіть у пенсійний фонд самостійно, це не заборонено.
Тому це все ваші фантазії, а насправді конверти існують для того, щоб робітники отримували більше НА РУКИ. І вони це чудово розуміють
Ви казкар. Це треба таке придумати - конверти придумали робітники
Конверти придумали ДЛЯ робітників. І робітники цим чудово користуються.
Роботодавцю байдуже. Якщо він витрачає на робітника 50к, він може запропонувати йому, або отримаєш в білу 32991,80 на руки, або 50к в конверті, або щось посередині.
А тепер подивіться з точки зору робітника - +50% на руки тут і зараз, і роби з ними що хочеш, хоч на пенсію відкладай, або якась невідома пенсія через 30 років, по невідомих законах невідомої країни.
Якщо для вас це не очевидно - то не знаю, про що далі сперечатись...
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Додано: Чет 29 лип, 2021 19:00
sanystarkon написав:Amid
1. Рахуємо ПДФО: 50000 × 18 % = 9000 грн.
2. Рахуємо військовий збір: 50000 × 1,5 % = 750 грн.
Утримання з заробітної плати = 9750 грн (9000 грн + 750 грн).
До виплати працівникові — 29250 грн (50000 грн – 20750 грн).
ЄСВ (22 %) нараховує і сплачує роботодавець: 50000 × 22 % = 11000 грн.
мабуть так?
ні, не так.
Якщо ЗП 50к, та ЄСВ 11к, то роботодавець має віддати 61к.
Якщо всього в роботодавця є 50к для працівника, то до виплати буде 50000 / 1,22 * 0,805 = 32991,80.
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