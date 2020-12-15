Як «підкласти свиню» своєму роботодавцю — порада від...

Додано: Чет 29 лип, 2021 13:32

Amid написав: BIGor написав: Cмешной, Вы видели хоть раз например на работа.юа вакансии с двумя цифрами - официально все или больше официально часть + конверт? Cмешной, Вы видели хоть раз например на работа.юа вакансии с двумя цифрами - официально все или больше официально часть + конверт?



Конечно, в открытую никто не напишет, плюс, бывают вакансии, на которые не ищут через работу.юа И варианты про договориться за способ оплаты, тоже бывают.



А одолеть эту проблему, с моей точки зрения, может регрессивный налог. Что бы бедным быть было стыдно и не выгодно.

Ничего не умеешь, кроме как ничего не делать - на тебе 60% налога на минималку и поражение в избирательных правах.

Если ты развиваешься, получаешь новые навыки, не сидишь на месте, тем самым повышая свою стоимость на рынке труда, вносишь свой вклад в увеличение ВВП - на тебе пониженную ставку налога и дополнительные льготы, например, скидка на комуналку и т.д. Конечно, в открытую никто не напишет, плюс, бывают вакансии, на которые не ищут через работу.юа И варианты про договориться за способ оплаты, тоже бывают.А одолеть эту проблему, с моей точки зрения, может регрессивный налог. Что бы бедным быть было стыдно и не выгодно.Ничего не умеешь, кроме как ничего не делать - на тебе 60% налога на минималку и поражение в избирательных правах.Если ты развиваешься, получаешь новые навыки, не сидишь на месте, тем самым повышая свою стоимость на рынке труда, вносишь свой вклад в увеличение ВВП - на тебе пониженную ставку налога и дополнительные льготы, например, скидка на комуналку и т.д.

Я тоже за регрессивный налог, но в несколько ином ключе.Вот у операторов мобильной связи есть тарифы типа "оптом дешевле", у того же Киевстара - мобильная связь и проводной интернет за 200-250 грн.Также есть тарифы с АП 50-60 грн. в месяц или даже дешевле, это для корпораций (где может быть 5000 абонентов например).Но общее - это принцип "Оптом дешевле".Так и с налогами должно быть. БАЗОВАЯ ставка 18% и военный сбор 1,5%.Но если предприниматель уплатил НАЛОГОВ на 100 000 грн в месяц - ему делают скидку и уже подоходный становится не 18%, а скажем 15%.При 200 000 грн в месяц опять скидка и уже ПДФО 12%.А при сумме налогов 1000 000 грн в месяц - до конца года налог скажем 4%.Или 2. Или даже 1. Многие юрлица будут стараться получать больше дохода ради налоговой скидки.Можно и "акции" устраивать, типа заплати авансом некую сумму (скажем 2500-3500 в год) и получи скидку от .... и до ... на некий период (месяц/квартал/полгода/год).