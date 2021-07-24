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Міжбанк: долар знову подешевшав,
і до чого тут Нацбанк

Міжбанк: долар знову подешевшав, і до чого тут Нацбанк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 17:26

Міжбанк: долар знову подешевшав, і до чого тут Нацбанк

Пропонуємо до обговорення:
Долар на торгах подешевшав б значно більше, якби не активна протидія просіданню валюти з боку Нацбанку.

Дивися повний текст Міжбанк: долар знову подешевшав, і до чого тут Нацбанк.
R2
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