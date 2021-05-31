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Держпродспоживслужба розповіла про найчастіші порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 27 лип, 2021 18:49
Пропонуємо до обговорення:
Держпродспоживслужба та представники бізнесу домовилися про спільне напрацювання пропозицій для внесення змін до закону «Про захист прав споживачів» та деяких нормативних документів.
Дивися повний текст Держпродспоживслужба розповіла про найчастіші порушення прав споживачів
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Додано: Вів 27 лип, 2021 18:49
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