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Держпродспоживслужба розповіла
про найчастіші порушення...

Держпродспоживслужба розповіла про найчастіші порушення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 18:49

Держпродспоживслужба розповіла про найчастіші порушення...

Пропонуємо до обговорення:
Держпродспоживслужба та представники бізнесу домовилися про спільне напрацювання пропозицій для внесення змін до закону «Про захист прав споживачів» та деяких нормативних документів.

Дивися повний текст Держпродспоживслужба розповіла про найчастіші порушення прав споживачів.
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