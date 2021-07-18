RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У травні п’яту частину
пільгового газу для населення...

У травні п’яту частину пільгового газу для населення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:18

У травні п’яту частину пільгового газу для населення...

Пропонуємо до обговорення:
Через помилку у контракті між Нафтогазом та газзбутами понад 20% газу за пільговими цінами для населення отримали підприємства.

Дивися повний текст У травні п’яту частину пільгового газу для населення отримав бізнес – Нафтогаз.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 94700
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 138 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 23:18

така помилка дала можливість чудово заробити фірташу
shlyocuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 78
З нами з: 05.04.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Gastarbaiter і 19 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Укртрансгаз за півроку скоротив втрати газу на 2...
R2 » Пон 26 лип, 2021 07:12
6 310
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:15
tvd4
Кличко здасть в оренду частину найстарішого ринку Києва
R2 » Пон 19 лип, 2021 22:35
1 82
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лип, 2021 22:35
unicdima
Громадяни яких країн отримують частину від продажу...
R2 » Нед 18 лип, 2021 11:47
5 351
Переглянути останнє повідомлення
Пон 19 лип, 2021 11:14
maestro71

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.