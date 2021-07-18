Через помилку у контракті між Нафтогазом та газзбутами понад 20% газу за пільговими цінами для населення отримали підприємства.
Дивися повний текст У травні п’яту частину пільгового газу для населення отримав бізнес – Нафтогаз.
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Додано: Вів 27 лип, 2021 23:18
У травні п’яту частину пільгового газу для населення...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У травні п’яту частину пільгового газу для населення отримав бізнес – Нафтогаз.
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