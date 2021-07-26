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Отримувати субсидію
українці будуть за новими...

Отримувати субсидію українці будуть за новими...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:05

Отримувати субсидію українці будуть за новими...

Пропонуємо до обговорення:
Мінсоцполітики підготувало відповідний урядовий законопроект.

Дивися повний текст Отримувати субсидію українці будуть за новими соцнормами: доплатимо за надмірну площу.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:05

Субсидия на площадь 89 (за 130 и не говорю)? Вообще уху ели
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:54

Они историю не учат. Когда на арбуз надевать понемногу мелкие резинки, его сначала сдавливает, по чуть чуть. Но в итоге он разрывается.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 18:19

Власти избрали путь не уменьшения трат,а геноцида.Это иначе не называется.
Scotch
 
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