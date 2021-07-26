За підсумками шести місяців ДТЕК Київські електромережі встановив 23 тис. розумних лічильників в будинках клієнтів із запланованих 51 тис. в цьому році.
Дивися повний текст За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 08:51
За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників
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Дивися повний текст За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників.
Додано: Сер 28 лип, 2021 08:51
Да. Умно. И на перед перед подорожанием по старой цене не заплатишь. И ночной вскоре уберут.
Додано: Сер 28 лип, 2021 09:26
Звездобол тот знакомый (ну или амвросий) -- я уже просил ссылки на те иски в соседней теме -- попрошу и в этой.
А еще попрошу ссылки на нормативы по помехам в электросети для бытовых потребителей
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