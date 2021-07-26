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За півроку кияни встановили
23 тисячі розумних лічильників

За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:51

За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками шести місяців ДТЕК Київські електромережі встановив 23 тис. розумних лічильників в будинках клієнтів із запланованих 51 тис. в цьому році.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:51

Да. Умно. И на перед перед подорожанием по старой цене не заплатишь. И ночной вскоре уберут.
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:26

  Цитрин написав:Не умные, а хитрые, от слова хитрить...

На самом деле установка таких хитрых счетчиков незаконна за счет наличия модема использующего электросеть и создающего помехи... Знакомый говорил уже есть выигранные иски в суде.

Звездобол тот знакомый (ну или амвросий) -- я уже просил ссылки на те иски в соседней теме -- попрошу и в этой.
А еще попрошу ссылки на нормативы по помехам в электросети для бытовых потребителей :lol:
_hunter
 
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