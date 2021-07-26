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За півроку кияни встановили
23 тисячі розумних лічильників

За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:51

За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників

Пропонуємо до обговорення:
За підсумками шести місяців ДТЕК Київські електромережі встановив 23 тис. розумних лічильників в будинках клієнтів із запланованих 51 тис. в цьому році.

Дивися повний текст За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 08:51

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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:26

  Цитрин написав:Не умные, а хитрые, от слова хитрить...

На самом деле установка таких хитрых счетчиков незаконна за счет наличия модема использующего электросеть и создающего помехи... Знакомый говорил уже есть выигранные иски в суде.

Звездобол тот знакомый (ну или амвросий) -- я уже просил ссылки на те иски в соседней теме -- попрошу и в этой.
А еще попрошу ссылки на нормативы по помехам в электросети для бытовых потребителей :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 09:47

  _hunter написав:я уже просил ссылки на те иски в соседней теме -- попрошу и в этой.


В соседней теме Вы упорно исписали наверно сотню сообщений с ругательствами и лулзами, так и не поняв даже о чем там шла речь. И смотрю, в этой теме Вы взялись за то-же самое :)

Я Вам уже говорил, у меня нет ссылки, т.к. я этим не занимался, рассказывал знакомый - профессиональный связист. Мне самому интересно почитать эти решения, попробую поискать, если найдете раньше - скиньте ссылку в личку.

Как я вижу ситуацию, электросчетчик с модемом - это во первых оборудование "системою зв'язку через мережі, у тому числі системами радіо-хвильового зв'язку", а значит требует сертификации с регистрацией и получением лицензии и дозвола на эксплуатацию каждого экземпляра оборудования по серийному номеру в Укрчастотнадзоре. Дозвіл действует ограниченное время, после чего нужно получать новый.

Во вторых, т.к. эта система связи используется в коммерческих целях, тот кто её использует обязан уплачивать рентную плату за пользование радиочастотным ресурсом Украины. Точно также как это делают операторы сотовой связи.

В третьих, если эта система создает помехи радиооборудованию потребителя, он имеет полное право требовать прекращения нелегального использования таких приборов учета, имеющих в своем составе нелегальные и не зарегистрированные средства связи, да еще и используемые в коммерческих целях без уплаты рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины. :)

Короче говоря, такой счетчик содержит нелегальное средство связи незаконно используемое для коммерческих целей.

Как мне видится, юридически можно начать копать с того - имеется ли у того кто устанавливал счетчик разрешение на установку узлов телекоммуникационных сетей. :)

  _hunter написав:А еще попрошу ссылки на нормативы по помехам в электросети для бытовых потребителей :lol:


Вы сужаете смысл помех. Если мы говорим про нормативы качества электроэнергии, то есть ряд нормативных документов, таких как ДСТУ EN 50160:2014 и др.

Но когда речь идет о помехах создаваемых для радиооборудования, то тут уже идет речь об электроустановках создающих электромагнитные помехи. Поиском таких нарушителей и мониторингом электромагнитного спектра по закону занимается Укрчастотнадзор. В случае жалоб они приезжают, пеленгуют источник помехи и принуждают отключить его, выписывают соответствующие протоколы о нарушении и штрафы.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 28 лип, 2021 10:24, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:23

  Цитрин написав:
  _hunter написав:я уже просил ссылки на те иски в соседней теме -- попрошу и в этой.


В соседней теме Вы упорно исписали наверно сотню сообщений с ругательствами и лулзами, так и не поняв даже о чем там шла речь. И смотрю, в этой теме Вы взялись за то-же самое :)

Я Вам уже говорил, у меня нет ссылки, т.к. я этим не занимался, рассказывал знакомый - профессиональный связист. Мне самому интересно почитать эти решения, попробую поискать, если найдете раньше - скиньте ссылку в личку.

Как я вижу ситуацию, электросчетчик с модемом - это во первых оборудование "системою зв'язку через мережі, у тому числі системами радіо-хвильового зв'язку", а значит требует сертификации с регистрацией и получением лицензии и дозвола на эксплуатацию каждого экземпляра оборудования по серийному номеру в Укрчастотнадзоре. Дозвіл действует ограниченное время, после чего нужно получать новый.

Во вторых, т.к. эта система связи используется в коммерческих целях, тот кто её использует обязан уплачивать рентную плату за пользование радиочастотным ресурсом Украины. Точно также как это делают операторы сотовой связи.

В третьих, если эта система создает помехи радиооборудованию потребителя, он имеет полное право требовать прекращения нелегального использования таких приборов учета, имеющих в своем составе нелегальные и не зарегистрированные средства связи, да еще и используемые в коммерческих целях без уплаты рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины. :)

Короче говоря, такой счетчик содержит нелегальное средство связи незаконно используемое для коммерческих целей.

Ну так если "кто-то" упорно поводы подносит -- почему бы не воспользоваться?.. :lol:

Искать не буду даже пытаться -- ибо бред полный :lol:

Не нужно. Вот просто не нужно этих фантазий :lol:

Снова кто-то что-то перенедопонял? -- какой еще "ресурсом" при проводной связи?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:27

  Цитрин написав:
  _hunter написав:А еще попрошу ссылки на нормативы по помехам в электросети для бытовых потребителей :lol:


Вы сужаете смысл помех. Если мы говорим про нормативы качества электроэнергии, то есть ряд нормативных документов, таких как ДСТУ EN 50160:2014 и др.

Но когда речь идет о помехах создаваемых для радиооборудования, то тут уже идет речь об электроустановках создающих электромагнитные помехи. Поиском таких нарушителей и мониторингом электромагнитного спектра по закону занимается Укрчастотнадзор. В случае жалоб они приезжают, пеленгуют источник помехи и принуждают отключить его, выписывают соответствующие протоколы о нарушении и штрафы.


Нет: это "кто-то" в очередной раз не разобравшись в вопросе фантазирует на тему "мягкое является желтым"...

И еще раз: без решения суда я эту фантазию даже обсуждать не собираюсь.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:39

  _hunter написав:Не нужно. Вот просто не нужно этих фантазий :lol:

Снова кто-то что-то перенедопонял? -- какой еще "ресурсом" при проводной связи?..


Да, как всегда Вы снова недопоняли о чем идет речь.

О том что не нужно дозвіл на использование радиочастотного спектра и не нужна регистрация телекоммуникационных сетей для коммерческого использования - расскажите в УДЦР и НКРЗІ.

Там-же можете узнать и о нормативах по помехам, которые нормируются не для электросети, а для любых установок создающих электромагнитные помехи. Электросеть подключенная к такой нелегальной установке усугубляет положение, т.к. выступает в роли излучающей помехи антенны.

:)
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 28 лип, 2021 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 10:56

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Не нужно. Вот просто не нужно этих фантазий :lol:

Снова кто-то что-то перенедопонял? -- какой еще "ресурсом" при проводной связи?..


Да, как всегда Вы снова недопоняли о чем идет речь.

О том что не нужно дозвіл на использование радиочастотного спектра и не нужна регистрация телекоммуникационных сетей для коммерческого использования - расскажите в УДЦР и НКРЗІ.

Там-же можете узнать и о нормативах по помехам, которые нормируются не для электросети, а для любых установок создающих электромагнитные помехи.

:)

Еще раз: показания счетчики передают _ПО ПРОВОДАМ_. Каким боком тут радиочастотный спектр?
Так же советую почитать -- хоть в словарике -- что значит слово "телекоммуникация" :lol: -- и как она относится к передаче телеметрии (если относится)...
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:03

  _hunter написав:Еще раз: показания счетчики передают _ПО ПРОВОДАМ_. Каким боком тут радиочастотный спектр?


Для этого нужно было учить физику. Честно говоря поражен Вашим упорством. Как можно не имея даже поверхностного понимания темы с кем-то спорить?

Провода в данном случае играют роль передающей антенны для установки (модем электросчетчика). За счет длинных проводов и происходит излучение помех.

Вы не слышали о случаях, когда заставляли отключать мощные насосы с китайским инвертором, установленные без надлежащих фильтров?

Это кстати довольно серьезное нарушение, если помеха попадет в полосу спецслужб, таких как связь диспетчера с самолетами и т.п., за это можно получить серьезных люлей... :D
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 28 лип, 2021 11:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 11:07

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Еще раз: показания счетчики передают _ПО ПРОВОДАМ_. Каким боком тут радиочастотный спектр?


Для этого нужно было учить физику. Честно говоря поражен Вашим упорством. Как можно не имея даже поверхностного понимания темы с кем-то спорить?

Провода в данном случае играют роль передающей антенны для установки (модем электросчетчика). За счет проводов и происходит излучение помех.

Свой утюг в УкрЧастотНадзор давно на перегистрацию носили?
Угу. Излучение происходит. Но у помехи есть еще такой параметр как "расстояние". И у модемов эта "помеха" на расстоянии считанных _сантиметров_ нерегистрируема. Поэтому ни УкрЧастотНадзору ни кому-то еще эти "помехи" не интересны.
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