За підсумками шести місяців ДТЕК Київські електромережі встановив 23 тис. розумних лічильників в будинках клієнтів із запланованих 51 тис. в цьому році.
Дивися повний текст За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників.
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Додано: Сер 28 лип, 2021 08:51
За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників.
Додано: Сер 28 лип, 2021 08:51
Да. Умно. И на перед перед подорожанием по старой цене не заплатишь. И ночной вскоре уберут.
Додано: Сер 28 лип, 2021 09:26
Звездобол тот знакомый (ну или амвросий) -- я уже просил ссылки на те иски в соседней теме -- попрошу и в этой.
А еще попрошу ссылки на нормативы по помехам в электросети для бытовых потребителей
Додано: Сер 28 лип, 2021 09:47
В соседней теме Вы упорно исписали наверно сотню сообщений с ругательствами и лулзами, так и не поняв даже о чем там шла речь. И смотрю, в этой теме Вы взялись за то-же самое
Я Вам уже говорил, у меня нет ссылки, т.к. я этим не занимался, рассказывал знакомый - профессиональный связист. Мне самому интересно почитать эти решения, попробую поискать, если найдете раньше - скиньте ссылку в личку.
Как я вижу ситуацию, электросчетчик с модемом - это во первых оборудование "системою зв'язку через мережі, у тому числі системами радіо-хвильового зв'язку", а значит требует сертификации с регистрацией и получением лицензии и дозвола на эксплуатацию каждого экземпляра оборудования по серийному номеру в Укрчастотнадзоре. Дозвіл действует ограниченное время, после чего нужно получать новый.
Во вторых, т.к. эта система связи используется в коммерческих целях, тот кто её использует обязан уплачивать рентную плату за пользование радиочастотным ресурсом Украины. Точно также как это делают операторы сотовой связи.
В третьих, если эта система создает помехи радиооборудованию потребителя, он имеет полное право требовать прекращения нелегального использования таких приборов учета, имеющих в своем составе нелегальные и не зарегистрированные средства связи, да еще и используемые в коммерческих целях без уплаты рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.
Короче говоря, такой счетчик содержит нелегальное средство связи незаконно используемое для коммерческих целей.
Как мне видится, юридически можно начать копать с того - имеется ли у того кто устанавливал счетчик разрешение на установку узлов телекоммуникационных сетей.
Вы сужаете смысл помех. Если мы говорим про нормативы качества электроэнергии, то есть ряд нормативных документов, таких как ДСТУ EN 50160:2014 и др.
Но когда речь идет о помехах создаваемых для радиооборудования, то тут уже идет речь об электроустановках создающих электромагнитные помехи. Поиском таких нарушителей и мониторингом электромагнитного спектра по закону занимается Укрчастотнадзор. В случае жалоб они приезжают, пеленгуют источник помехи и принуждают отключить его, выписывают соответствующие протоколы о нарушении и штрафы.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 28 лип, 2021 10:24, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:23
Ну так если "кто-то" упорно поводы подносит -- почему бы не воспользоваться?..
Искать не буду даже пытаться -- ибо бред полный
Не нужно. Вот просто не нужно этих фантазий
Снова кто-то что-то перенедопонял? -- какой еще "ресурсом" при проводной связи?..
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:27
Нет: это "кто-то" в очередной раз не разобравшись в вопросе фантазирует на тему "мягкое является желтым"...
И еще раз: без решения суда я эту фантазию даже обсуждать не собираюсь.
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:39
Да, как всегда Вы снова недопоняли о чем идет речь.
О том что не нужно дозвіл на использование радиочастотного спектра и не нужна регистрация телекоммуникационных сетей для коммерческого использования - расскажите в
Там-же можете узнать и о нормативах по помехам, которые нормируются не для электросети, а для любых установок создающих электромагнитные помехи. Электросеть подключенная к такой нелегальной установке усугубляет положение, т.к. выступает в роли излучающей помехи антенны.
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 28 лип, 2021 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 лип, 2021 10:56
Еще раз: показания счетчики передают _ПО ПРОВОДАМ_. Каким боком тут радиочастотный спектр?
Так же советую почитать -- хоть в словарике -- что значит слово "телекоммуникация" -- и как она относится к передаче телеметрии (если относится)...
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:03
Для этого нужно было учить физику. Честно говоря поражен Вашим упорством. Как можно не имея даже поверхностного понимания темы с кем-то спорить?
Провода в данном случае играют роль передающей антенны для установки (модем электросчетчика). За счет длинных проводов и происходит излучение помех.
Вы не слышали о случаях, когда заставляли отключать мощные насосы с китайским инвертором, установленные без надлежащих фильтров?
Это кстати довольно серьезное нарушение, если помеха попадет в полосу спецслужб, таких как связь диспетчера с самолетами и т.п., за это можно получить серьезных люлей...
Востаннє редагувалось Цитрин в Сер 28 лип, 2021 11:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 28 лип, 2021 11:07
Свой утюг в УкрЧастотНадзор давно на перегистрацию носили?
Угу. Излучение происходит. Но у помехи есть еще такой параметр как "расстояние". И у модемов эта "помеха" на расстоянии считанных _сантиметров_ нерегистрируема. Поэтому ни УкрЧастотНадзору ни кому-то еще эти "помехи" не интересны.
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