За півроку кияни встановили 23 тисячі розумних лічильників

Додано: Сер 28 лип, 2021 09:47

_hunter написав: я уже просил ссылки на те иски в соседней теме -- попрошу и в этой. я уже просил ссылки на те иски в соседней теме -- попрошу и в этой.

_hunter написав: А еще попрошу ссылки на нормативы по помехам в электросети для бытовых потребителей А еще попрошу ссылки на нормативы по помехам в электросети для бытовых потребителей

В соседней теме Вы упорно исписали наверно сотню сообщений с ругательствами и лулзами, так и не поняв даже о чем там шла речь. И смотрю, в этой теме Вы взялись за то-же самоеЯ Вам уже говорил, у меня нет ссылки, т.к. я этим не занимался, рассказывал знакомый - профессиональный связист. Мне самому интересно почитать эти решения, попробую поискать, если найдете раньше - скиньте ссылку в личку.Как я вижу ситуацию, электросчетчик с модемом - это во первых оборудование "системою зв'язку через мережі, у тому числі системами радіо-хвильового зв'язку", а значит требует сертификации с регистрацией и получением лицензии и дозвола на эксплуатацию каждого экземпляра оборудования по серийному номеру в Укрчастотнадзоре. Дозвіл действует ограниченное время, после чего нужно получать новый.Во вторых, т.к. эта система связи используется в коммерческих целях, тот кто её использует обязан уплачивать рентную плату за пользование радиочастотным ресурсом Украины. Точно также как это делают операторы сотовой связи.В третьих, если эта система создает помехи радиооборудованию потребителя, он имеет полное право требовать прекращения нелегального использования таких приборов учета, имеющих в своем составе нелегальные и не зарегистрированные средства связи, да еще и используемые в коммерческих целях без уплаты рентной платы за пользование радиочастотным ресурсом Украины.Короче говоря, такой счетчик содержит нелегальное средство связи незаконно используемое для коммерческих целей.Как мне видится, юридически можно начать копать с того - имеется ли у того кто устанавливал счетчик разрешение на установку узлов телекоммуникационных сетей.Вы сужаете смысл помех. Если мы говорим про нормативы качества электроэнергии, то есть ряд нормативных документов, таких как ДСТУ EN 50160:2014 и др.Но когда речь идет о помехах создаваемых для радиооборудования, то тут уже идет речь об электроустановках создающих электромагнитные помехи. Поиском таких нарушителей и мониторингом электромагнитного спектра по закону занимается Укрчастотнадзор. В случае жалоб они приезжают, пеленгуют источник помехи и принуждают отключить его, выписывают соответствующие протоколы о нарушении и штрафы.